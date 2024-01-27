Москва 27 января 2024, 13:26 Главархив Москвы опубликовал книгу «Непобедимый город над Невой…» к 80-летию снятия блокады Главархив опубликовал книгу о помощи Москвы блокадникам Ленинграда Freepik

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Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«На протяжении многих лет мы делимся документами о тех трагических событиях, которые сохранились в Главархиве Москвы», — отметил начальник Главархива столицы Ярослав Онопенко.

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Он уточнил, что пользователи могут найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» книгу воспоминаний «Участники Победы. Блокадный Ленинград». Там же представлена выставка, посвященная помощи москвичей жителям блокадного города. О подвигах ленинградцев можно послушать подкаст «Голоса Победы».

Новая книга содержит документы, которые расскажут, как из столицы отправили колонну машин с продуктами и для эвакуации ленинградцев по Дороге жизни. В издание вошло приветствие москвичей жителям Ленинграда в честь годовщины полного освобождения города от блокады, статьи о помощи исполкома Моссовета в деле о восстановлении Мариинского дворца.

Первая часть книги познакомит с воспоминаниями солдат Ленинградского и Волховского фронтов, которые участвовали в боях во время прорыва блокады в 1943-м и окончательном освобождении города.

Книгу можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Люди, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм, навсегда останутся нравственным примером для россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге.