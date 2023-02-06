Москва 06 февраля 2023, 13:43 Глава Профсоюза фельдшеров Беляков не оценил идею устанавливать камеры на машины скорой помощи

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Глава Профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков в разговоре с ИА НСН не оценил инициативу по установке камер на машины скорой помощи, которые смогут отслеживать автомобилистов, не пропускающих спецтранспорт.

По его словам, некоторые водители были бы рады пропустить скорую помощь, но не делают это по ряду причин.

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«Иногда даже водители, которые хотят пропустить машину „скорой помощи“, не могут этого сделать. Кто-то боится съехать на обочину, потому что получит штраф, иногда уступить дорогу не позволяют узкая проезжая часть или разделители», — добавил он.

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Беляков усомнился, что нововведение принесет какие-либо позитивные плоды.

Ранее «Российская газета» написала, что в Москве в качестве эксперимента установят на машины скорой помощи камеры, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты спецтранспорт.