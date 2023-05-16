Москва 16 мая 2023, 17:24 ​​Глава департамента строительства Москвы Загрутдинов: ледовый дворец в Ясенево готов на 90%

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Строительно-монтажные работы ледового дворца в Ясенево планируется закончить до конца текущего года. Об этом ИА НСН сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Как заметил чиновник, объект готов практически на 90%. Спорткомплекс сможет единовременно вместить более 400 человек за смену.

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Внутри ледового дворца будут располагаться две ледовых арены, два тренажерных зала, 10 хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок, добавил Загрутдинов.