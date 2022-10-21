Глава департамента мэрии Овчинский: «ЗНТЦ» начал выпускать импортозамещающие микросхемы | 360°

21 октября 2022, 09:20
Глава департамента мэрии Овчинский: «ЗНТЦ» начал выпускать импортозамещающие микросхемы
Компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») начала производство импортозамещающих интегральных микросхем для промышленной автоматики и робототехники. Информацию об этом предоставил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различными объектами, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел», — сообщил Овчинский.
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АО «ЗНТЦ» уже десять лет является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москвы». За этот период компания заработала на продаже продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей. Имеющие статус резидента ОЭЗ предприятия получают дополнительную поддержку — освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов и пониженную ставку налога на прибыль. Таможенный сбор с ввозимых компанией товаров не взимается.
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«Предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны Москвы. Сегодня их более 30. Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз — с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, Зеленоградский нанотехнологический центр с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Разработки нанотехнологического центра не уступают зарубежным аналогам, при их создании использованы собственные технические решения.
«В настоящее время одной из приоритетных задач Зеленоградского нанотехнологического центра является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы», — добавила руководитель департамента продаж АО «ЗНТЦ» Елена Хаханина.
Москва 2022
Импортозамещение
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