Глава департамента мэрии Овчинский: «ЗНТЦ» начал выпускать импортозамещающие микросхемы | 360°

Москва 21 октября 2022, 09:20 Глава департамента мэрии Овчинский: «ЗНТЦ» начал выпускать импортозамещающие микросхемы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») начала производство импортозамещающих интегральных микросхем для промышленной автоматики и робототехники. Информацию об этом предоставил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различными объектами, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел», — сообщил Овчинский.

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АО «ЗНТЦ» уже десять лет является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москвы». За этот период компания заработала на продаже продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей. Имеющие статус резидента ОЭЗ предприятия получают дополнительную поддержку — освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов и пониженную ставку налога на прибыль. Таможенный сбор с ввозимых компанией товаров не взимается.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны Москвы. Сегодня их более 30. Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз — с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, Зеленоградский нанотехнологический центр с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Разработки нанотехнологического центра не уступают зарубежным аналогам, при их создании использованы собственные технические решения.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В настоящее время одной из приоритетных задач Зеленоградского нанотехнологического центра является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы», — добавила руководитель департамента продаж АО «ЗНТЦ» Елена Хаханина.