Глава департамента мэрии Овчинский: ProEcoPen вдвое нарастит объемы переработанного сырья | 360°

Москва 18 октября 2022, 14:55 Глава департамента мэрии Овчинский: ProEcoPen вдвое нарастит объемы переработанного сырья

Читать 360tv в

Московская компания ProEcoPen планирует использовать для создания канцелярии вдвое больше переработанного сырья. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичные предприятия уже много лет занимаются утилизацией различных материалов, а также созданием новой продукции с использованием вторичного сырья. Популярность этого направления помогает компаниям наращивать выпуск за счет активного вовлечения граждан в сбор отходов», — отметил он.

Реклама

Овчинский уточнил, что по итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза — почти до 16 тонн. Это около 350 тысяч заново использованных коробок из-под сока и молока.

Реклама

«В этом году предприятие рассчитывает поддержать темпы роста на уровне прошлого года и таким образом может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака», — сообщил Овчинский.

Руководитель Департамента отметил, что в Москве почти половина производителей участвуют в «зеленых» проектах. Компании перестраивают производственные линии под вторичную переработку, создают системы раздельного сбора мусора. ProEcoPen в своем производстве используют переработанные пакеты тетрапак, зубные щетки и ручки.

«При переработке упаковку типа тетрапак сначала делят на целлюлозное волокно и полиалюминий — смесь полиэтилена и алюминия. Далее следует очистка и получение гранул полиалюминия», — рассказал генеральный директор компании ProEcoPen Илья Цигельницкий.

Он уточнил, что для вторичного использования материалы собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов. При этом в Москве жители могут просто выбросить упаковку в установленный «синий бак»: так она точно попадет на переработку.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru