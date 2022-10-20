Глава департамента мэрии Овчинский: московские специалисты разработали промышленный 70-метровый удлинитель USB | 360°

Москва 20 октября 2022, 07:20 Глава департамента мэрии Овчинский: московские специалисты разработали промышленный 70-метровый удлинитель USB Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «Лазеры и аппаратура» создала промышленный удлинитель USB. Он позволяет перенести рабочее место оператора на 70 метров от лазерной установки. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский.

«Благодаря такому кабелю оператор сможет полноценно управлять устройством, например, из соседней комнаты. Такое решение обеспечивает промышленную безопасность и увеличивает эффективность труда при работе на лазерных машинах», — сказал Владислав Овчинский.

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Он добавил, что эта технология может быть актуальна в случаях нехватки места в производственных помещениях.

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Исполнительный директор предприятия Анна Цыганцова подтвердила преимущества использования промышленного удлинителя USB.

«Как правило, оператор загружает в станок чертеж или алгоритм работы с помощью флеш-накопителя, а на некоторых производствах он также авторизуется в системе с помощью USB-ключа. Наше решение позволяет организовать на расстоянии от лазерной установки полноценное рабочее место: разместить монитор, клавиатуру, мышь, USB-порты для загрузки чертежей», — отметила она.

Система состоит из кабеля, а также модуля для приема и передачи данных от станка к рабочему месту. Она уже запущена в производство.