Глава департамента мэрии Овчинский: «Экопласт» перерабатывает более 600 тонн пластика | 360°

Москва 19 октября 2022, 09:20 Глава департамента мэрии Овчинский: «Экопласт» перерабатывает более 600 тонн пластика «Экопласт»

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Московская компания «Экопласт» ежемесячно перерабатывает более 600 тонн пластика, 95% объема направляется на повторное использование. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Овчинский подчеркнул, что в месяц предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники. Этот показатель в 1,5 раза больше прошлогоднего и продолжает расти каждый год.

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«При этом более 95% полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях», — отметил Овчинский.

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Производственный цикл позволяет извлекать и разделять пластик из отслужившей бытовой и электронной техники, после чего материалы отправляются на переработку. Компания планирует увеличить объемы до 900-1000 тонн в месяц.

«Экопласт»

«Экопласт» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», 19 октября компания отмечает пятилетие со дня основания. В 2022 году корпорация «Экополис», в состав которой входит «Экопласт», попала в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. Это единственное в России предприятие, которое занимается экологической утилизацией отходов электрооборудования.

«На заводе „Экопласт“ установлено более 200 единиц современного оборудования с высокой степенью автоматизации производственных процессов. После получения статуса резидента особой экономической зоны Москвы в 2019 году компания инвестировала в развитие своего предприятия свыше 880 миллионов рублей. Только за первые шесть месяцев 2022 года завод произвел продукцию более чем на 100 миллионов рублей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2022 году «Экопласт» запустил производство готовой продукции для ЖКХ, используя для него фракции пластика, не подлежащие грануляции. Производительность одной линии составляет около 370 тысяч единиц в год.

«Экопласт» «Экопласт»

«Увеличение производства вторичных материальных ресурсов из электроотходов, расширение номенклатуры их применения в новых производственных циклах способствует формированию экономики замкнутого цикла. Дальнейшее развитие данного направления промышленности благоприятно отразится на экологии, качестве жизни и здоровье людей», — подчеркнул генеральный директор АО «Корпорация Экополис» Игорь Сидоров.

«Экопласт» как резидент ОЭЗ освобожден от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. Ставка налога на прибыль снижена до двух процентов, с ввозимых товаров не взимаются таможенные сборы — таким образом Москва стимулирует развитие предприятий.