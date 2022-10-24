Глава департамента мэрии Овчинский: производство студенческих прототипов в области микроэлектроники начнут в ОЭЗ Москвы | 360°

Москва 24 октября 2022, 07:20 Глава департамента мэрии Овчинский: производство студенческих прототипов в области микроэлектроники начнут в ОЭЗ Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние

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Студенческие прототипы в области микроэлектроники будет реализовывать резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Микрон». Руководить процессами будет межвузовский центр проектирования МИЭТ, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Микрон» станет первой в России полупроводниковой компанией, которая будет работать в формате многопроектных партий (Multi-Project Wafer, MPW). MPW подразумевает микроэлектронное производство, в котором на одной полупроводниковой пластине изготавливается одновременно несколько различных интегральных схем, разработанных разными командами.

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«В настоящее время НИУ МИЭТ в содружестве с ОЭЗ „Технополис Москва“ и Ассоциацией вузов по электронной компонентной базе организует MPW-сервис для создания новых образцов электронной компонентной базы, разрабатываемой малыми научными группами и студентами. Коллективное производство прототипов, опытных образцов и малых серий интегральных микросхем на одной пластине позволяет многократно снизить стоимость необходимых образцов для каждой научной группы», — рассказал Овчинский.

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MPW-сервисы популярны во всем мире, их применяют для подготовки кадров. Размещение нескольких прототипов на единой платформе позволяет реализовать несколько образцов интегральных схем для каждого проекта.

«Это поможет дать микроэлектронной отрасли прототипы электронной компонентой базы, которые в дальнейшем предприятия реального сектора экономики смогут перевести на серийное производство. Сбор проектов и организацию технологического маршрута со стороны НИУ МИЭТ будет выполнять „Центр коллективного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры“», — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние

Запуск проекта намечен на начало 2023 года, для него выбрана оптимальная для всех изделий технология КМОП-180нм. На первом этапе будут отработаны возможные сценарии взаимодействия, а также организационные и технические аспекты.

«Выпуск чипов — дорогостоящий процесс, поэтому на одной пластине будут размещены несколько десятков проектов российских вузов, консолидируемых МИЭТом. Это некоммерческий проект, нацеленный на подготовку разработчиков, умеющих работать с нашими техпроцессами, и идентификацию перспективных стартапов», — сообщила директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян.

Проректор по инновационному развитию Алексей Переверзев отметил, что НИУ МИЭТ связывает науку, образование и производств, создавая экосистемы для ускорения преобразования научных исследований в рыночные продукты. По замыслу организаторов, на базе MPW-сервиса ежегодно будет выпускаться не менее одного проекта. Первым запланировано изготовление микроконтроллеров, усилителей мощности, блоков фазовой автоподстройки частоты, модуляторов и демодуляторов радиосигналов, базовых СВЧ-элементов для современных систем связи.