Глава департамента мэрии Москвы Овчинский сообщил об открытии первого подземного перехода на СДКП | 360°

Москва 01 ноября 2022, 07:20 Глава департамента мэрии Москвы Овчинский сообщил об открытии первого подземного перехода на СДКП Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние

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На северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) для безопасности пешеходов открыли первый подземный переход. Он расположен в районен станции МЦД-1 «Рабочий поселок», сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ежедневно через станцию проходит не менее 20 тысяч пассажиров, многим их них приходится пересекать северный дублер Кутузовского проспекта, отметил глава департамента.

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«Недалеко от Северного дублера Кутузовского проспекта находится станция МЦД-1 „Рабочий поселок“, которой ежедневно пользуются более 20 тысяч человек. Чтобы дойти до станции, многим пассажирам нужно перейти через северный дублер Кутузовского проспекта. С открытием пешеходного перехода под проезжей частью доступ на станцию стал быстрым и безопасным», — рассказал Овчинский.

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На СДКП будет оборудовано 17 съездов и 15 путепроводов и эстакад, отметил руководитель департамента.

Новый переход протянулся на 28 метров, его вход расположен на уровне земли. Такое устройство входной группы делает ее доступной для всех категорий граждан, а также велосипедистов, людей на самокатах и роликах.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Фотобанк Московской области Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Фотобанк Московской области Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / Публичное достояние

Директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев пояснил, что пешеходный переход в насыпи наиболее практичен по сравнению с обычными подземными переходами из-за отсутствия лестниц.

«Таким переходом смогут свободно пользоваться маломобильные граждане в инвалидных креслах, мамы с колясками, пенсионеры с сумками на колесиках и люди с тяжелыми чемоданами, которые едут на вокзалы и в аэропорты», — пояснил Янев.