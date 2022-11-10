10 ноября 2022, 15:13
Гильдия риелторов предрекла снижение цен на квартиры в Москве минимум на 15%
Цены на квартиры в Москве к осени 2023 года снизятся минимум на 15%. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Падение спроса на столичные квартиры связано с низкой платежеспособностью населения и относительно высокими ставками по ипотечным кредитам, считает эксперт.
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«Цены начали снижаться с мая этого года, они ежемесячно снижаются на 1-1,5%. По прогнозам аналитиков, как минимум спрос будет снижаться до осени следующего года», — добавил он.
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До осени 2023 года, по мнению Апрелева, стоимость квартир продолжит снижаться на 1% каждый месяц.
Недвижимость
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