Москва 10 ноября 2022, 15:13 Гильдия риелторов предрекла снижение цен на квартиры в Москве минимум на 15%

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Цены на квартиры в Москве к осени 2023 года снизятся минимум на 15%. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Падение спроса на столичные квартиры связано с низкой платежеспособностью населения и относительно высокими ставками по ипотечным кредитам, считает эксперт.

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«Цены начали снижаться с мая этого года, они ежемесячно снижаются на 1-1,5%. По прогнозам аналитиков, как минимум спрос будет снижаться до осени следующего года», — добавил он.

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До осени 2023 года, по мнению Апрелева, стоимость квартир продолжит снижаться на 1% каждый месяц.