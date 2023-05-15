Москва 15 мая 2023, 15:38 Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве Заммэра Москвы Бирюков: в столице начались гидравлические испытания теплосетей РИА «Новости»

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В Москве в полном объеме начались гидравлические испытания теплосетей. Работы проведут для подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на его зама по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей. Работы завершат к 1 сентября, в установленный срок», — уточнил Бирюков.

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Так, из-за гидравлических испытаний в столице уже начали планово отключать горячую воду. Максимальный срок по-прежнему составляет десять дней.

За это время специалисты переложат трубопроводы при помощи современных технологий, проведут профилактический и косметический ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов. Цель — заблаговременно обнаружить потенциально ненадежные участки и восстановить их.

Ранее Петр Бирюков заявил о завершении отопительного сезона в Москве.