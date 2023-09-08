Москва 08 сентября 2023, 19:50 Герой России Евгений Черняев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы Фото: freepik.com

Читать 360tv в

На выборах мэра столицы и депутатов свой голос отдал командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», Герой России Евгений Черняев. Он проголосовал в онлайн-формате, сообщило агентство «Москва».

«Сегодня в первый раз я решил воспользоваться электронным голосованием. Я сильно занят, и у меня еще детей несовершеннолетних двое. Поэтому отрываться от дел сложно, и я решил освоить электронное голосование. Удобно все в электронном виде делать, не ездить куда-то», — уточнил Черняев.

Реклама

По его словам, на весь процесс ушло совсем немного времени. Благодаря ДЭГ можно проголосовать из любого региона, не находясь в Москве.

Евгений Черняев добавил, что ему удалось сделать выбор, не отрываясь от текущих дел.

«Проголосовал моментально после того, как код получил. Поэтому у меня положительное впечатление от голосования», — подчеркнул он.

Выборы в Москве в этом году продлятся три дня. Горожане 8, 9 и 10 сентября будут голосовать за мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Патриарх Кирилл принял участие в голосовании в первый день выборов мэра Москвы. Он посетил избирательный участок перед богослужением в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.