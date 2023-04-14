Москва 14 апреля 2023, 09:50 Газовый сектор Москвы получил независимость от импорта благодаря собственным разработкам Мэр Собянин: более 90% компонентов продукции «Мосгаза» производят в России РИА «Новости»

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Сейчас в России производят более 91% компонентов для газовых сетей Москвы. Благодаря отечественным разработкам столичный газовый сектор смог стать независимым от импорта, отметил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Сегодня уже больше 91% компонентов продукции АО „Мосгаз“ полностью производится в России — в том числе на собственных мощностях компании. Программа по развитию собственного производства в московском газовом секторе стартовала в 2017 году», — написал он.

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Полный цикл производства большей части нужных материалов и оборудования организовали в «Мосгазпроме». Там изготавливают в том числе газораспределительные приборы, шкафы автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения, а также газовую арматуру. Отдельное внимание уделяют экологической безопасности.

В Москве постоянно улучшают газораспределительные пункты, устанавливая инновационное оборудование вместо устаревшего. За ближайшие семь лет планируют провести реконструкции порядка 100 таких пунктов.