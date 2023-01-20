Эксклюзив 20 января 2023, 22:22 Газовый баллон взорвался настройке на западе Москвы Источник «360» сообщил о взрыве газового баллона на стройплощадке храма на западе Москвы

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Газовый баллон сдетонировал на стройке в московском районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, на месте загорелись двухъярусные бытовки, расположенные на строительной площадке храма. О погибших и пострадавших пока ничего неизвестно.

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По последним данным, пламя ликвидировали на площади в 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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