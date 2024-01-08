Москва 08 января 2024, 10:03 Газопроводы Москвы за десятилетие оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорных устройств Более 1,3 тысячи автозапорных устройств установили на газопроводах Москвы Freepik

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С 2013 года в Москве на газопроводах появилось больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств. Благодаря этому специалисты стали быстрее реагировать в случае нештатной ситуации, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Новые запорные устройства позволили расширить зону дистанционного управления газовыми сетями, что повысило безопасность газового хозяйства.

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До этого, чтобы перекрыть газопровод, отправляли бригаду специалистов. Также тратили время на логистику и разрытие подземных коммуникаций, а для закрытия газопровода высокого давления необходимо было около двух часов непрерывно поворачивать механизм перекрытия. Теперь один сотрудник центральной диспетчерской управляет автоматизированной системой. На закрытие новых кранов с электрическим приводом в дистанционном режиме уходит не более полторы минуты в случае аварии и во время профилактических работ.

Маневренность газораспределительной системы столицы позволяет менять запорные системы, не отключая потребителей от газа. Работы проводят даже зимой. Установку нового кранового узла контролирует диспетчер. Качество стыков и их герметичность проверяет мобильная лаборатория. Весь процесс работ занимает около 12 часов.

В центре Москвы также проводят реконструкцию Голутвинского газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.