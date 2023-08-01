01 августа 2023, 16:42
Газопровод высокого давления проложат через четыре населенных пункта Новой Москвы
Газопровод высокого давления протяженностью 21 километр проложат в Новой Москве
Газопровод высокого давления проложат через четыре населенных пункта: Вороново, Косовка, Кресты и Бунчиха. Его общая протяженность составит 21 километр, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
«Общая длина проектируемого газопровода составит около 21 километра. Он расширит энергетическую инфраструктуру города в этом районе», — сказала она.
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Княжевская добавила, что его проложат в границах сельскохозяйственных земель и вдоль лесных массивов.
Развитие и модернизацию систем газоснабжения в столице реализуют по программе мэра города Сергея Собянина. Так, в прошлом году специалисты построили и реконструировали 57,4 километра сетей.
Ранее специалисты АО «Мосгаз» закончили работы по обновлению газопровода в Северном Медведкове. Реконструкцию удалось провести досрочно и без отключения подачи потребителям.
Газ
Москва 2023
ТиНАО
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