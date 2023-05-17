Москва 17 мая 2023, 09:46 Газопровод в Куркине реконструировали для строительства детского учебного корпуса «Мосгаз»: в столичном районе Куркино реконструировали газопровод Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном районе Куркино специалисты завершили работы по перекладке газопровода высокого давления протяженностью полкилометра. Это было необходимо для строительства детского учебного корпуса. Об этом сообщили на сайте правительства и мэра Москвы со ссылкой на заявление генерального директора АО «Мосгаз» Гасана Гасангаджиева.

«Переустройство действующих газопроводов периодически требуется для актуализации и внедрения комплексной схемы инженерного обеспечения с учетом конкретных градостроительных условий», — подчеркнул он.

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Гасангаджиев добавил, что при проведении работ специалисты не отключали потребителей от подачи газа. Они использовали метод бурошнекового (горизонтального) бурения в местах пересечения газопровода с элементами инфраструктуры. Затем засыпали ликвидируемый участок сети, чтобы не допустить просадки дорожного полотна.

Подачу газа осуществят не только для горожан из Куркина, но и для всех жителей Северо-Западного округа Москвы.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в 2023 году в регионе построят 778 километров газопроводов. Это позволит подключить к газу дома более 30 тысяч жителей Подмосковья.