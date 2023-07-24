Москва 24 июля 2023, 09:21 Газопровод реконструировали на северо-востоке Москвы Реконструкцию газопровода завершили в Северном Медведкове Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты АО «Мосгаз» закончили работы по обновлению газопровода в Северном Медведкове. Реконструкцию удалось провести досрочно и без отключения подачи газа потребителям. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Представители АО «Мосгаз» установили вместо стальных труб полиэтиленовые — более прочные, экологически безопаснее и морозоустойчивые. Работы провели на участке, длина которого составляет около двух километров. Примерно 600 метров обновили закрытыми методами прокладки, а 300 метров газопровода реконструировали с помощью санации. Это позволило избежать временных неудобств местным жителям и сохранить ландшафт территории.

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Кроме того, во время ремонта установили новое автоматизированное запорное устройство. В перспективе планируют благоустроить участок, где прошла реконструкция газопровода.

В пресс-службе правительства добавили, что газопровод низкого и среднего давления обеспечивает газом жителей районов Свиблово, Южное Медведково и Северное Медведково.

Ранее последствия свыше 130 аварий на газопроводе ликвидировали в Подмосковье с начала года.