Москва 03 декабря 2023, 11:06 Газопровод обновили на северо-западе Москвы Московские специалисты реконструировали газопровод в Покровском-Стрешневе Пресс-служба АО «Мосгаз»

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Работники «Мосгаза» обновили газопровод низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево. Вместо старых стальных труб установили современные полиэтиленовые, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по реконструкции газопровода, протяженность которого составляет 500 метров, начали в середине 2022-го. Он обслуживает жилые дома и коммунально-бытовые предприятия района Покровское-Стрешнево.

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На финальном этапе обновления мастера врезали газопровод в действующую сеть. Реконструкцию удалось провести, не отключая потребителей. Модернизация позволит улучшить технические показатели и повысить надежность газоподачи.

Преимущества газовых труб из полиэтилена — в прочности, устойчивости к перепадам температур и воздействию химических веществ, а также им не страшна коррозия. Такие газопроводы могут прослужить более 40 лет.

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