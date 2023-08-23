Москва 23 августа 2023, 11:38 Футуристический пешеходный переход построят на северо-западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: пешеходный переход в стиле футуризм построят в Хорошево-Мневниках Сайт мэра и правительства Москвы

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На северо-западе Москвы на улице Нижние Мневники построят надземный пешеходный переход. Его оформят в футуристическом стиле. Он будет похож на аэродинамическую трубу, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Надземный переход около дома № 42, корпуса 2 на улице Нижние Мневники можно смело отнести к арт-объектам: пролеты, напоминающие аэродинамическую трубу, ярко-красный цвет и фигурные блоки придают всей конструкции футуристический облик», — подчеркнул он.

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Специалисты для отделки опор выберут алюминий, для ограждений — нержавеющую сталь, а остекленение выполнят в серых оттенках.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, необычная форма перехода гармонично дополнит облик Хорошево-Мневников.

Ранее жителям Видного сообщили, что пешеходный переход через железнодорожные пути появится возле станции Расторгуево в Ленинском округе.