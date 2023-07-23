Москва 23 июля 2023, 11:02 Футуристический «Куб» покажет, как Москва изменилась за 12 лет Гостям Московского урбанистического форума покажут техношоу о столице в павильоне «Куб» Сайт мэра и правительства Москвы

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Интерактивное шоу, посвященное колоссальным изменениям в жизни столицы за 12 лет, покажут гостям Московского урбанистического форума. Об этом сообщили на сайте мэра города.

Футуристический павильон «Куб» расположится на Лужнецкой набережной и будет работать все дни форума, с 1 августа по 10 сентября. Любой посетитель сможет погрузиться в интерактивные инсталляции и мультимедийное 5D-пространство.

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На первом этаже «Куба» можно будет посмотреть сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя», где панорамный экран будет генерировать изображения в зависимости от передвижений зрителя.

На втором этаже гостей форума ждут интерактивные инсталляции «Комфорт и развлечения», «Здоровье, образование и социальная защита», «Мобильность и технологии», «Цифровые сервисы Москвы», «Туризм — драйвер экономики города».

Ранее гостям Московского урбанистического форума анонсировали неделю финансовой грамотности в парке «Зарядье» с 5 по 11 августа.