Москва 06 сентября 2023, 13:33 Футбольную и волейбольную школы откроют на юго-востоке Москвы Бочкарев: на юго-востоке Москвы откроют футбольную и волейбольную школы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Восточном округе столицы в следующем году планируют открыть футбольную и волейбольную школы. Это будет трехэтажный ФОК с многофункциональными залами для занятий, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На прилегающей территории появится спортивный парк с километровой беговой дорожкой. Предусмотрено, что дети смогут тренироваться как в помещении, так и на улице», — уточнил он.

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Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что волейбольная и футбольная школы станут частью строящегося многофункционального комплекса в Автомобильном проезде в Нижегородском районе.

Она отметила, что в комплексе построят спортивный кластер, в который войдут ФОК с двумя ледовыми аренами общей площадью в 14 тысяч квадратных метров и спортивный парк площадью 6,3 тысячи «квадратов». Посетители смогут там заниматься футболом, волейболом, сквошем, хореографией, хоккеем, фигурным катанием и другими видами спорта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет работать на коммерческой основе, уже выбрали операторов для некоторых школ, заключила Пятова.

Ранее москвичам сообщили, что ФОК появится вместо долгостроя в Бирюлеве Западном. Строительство будут вести на улице Медынская.