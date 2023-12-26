Москва 26 декабря 2023, 16:48 Футболист Джикия потребовал от московского застройщика 6,8 миллиона рублей Защитник «Спартака» Джикия потребовал у застройщика компенсацию в 6,8 млн рублей Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress

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Защитник и капитан столичного футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия подал иск в Тушинский районный суд на строительную компанию. Игрок потребовал компенсировать 6,8 миллиона рублей неустойки за не сданные в срок квартиры, сообщило агентство «Москва».

Представитель суда уточнила агентству, что в 2021 году футболист заключил с застройщиком шесть договоров на строительство квартир. Однако объекты сдали позже установленного срока.

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По данным издания, ответчиком выступает ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“, которое входит в группу компаний ФСК.

Судебное заседание назначили на 18 января 2024 года.

На днях гендиректор «Спартака» Олег Малышев сообщил о подготовке переговоров о продлении контракта с Джикией. Действующий договор футболиста истекает 31 мая следующего года.