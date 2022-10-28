Фура и иномарка столкнулись на МКАД | 360°

28 октября 2022, 22:09
Фура и иномарка столкнулись на МКАД
Последствия столкновения грузовика и иномарки на МКАД сняли на видео
На внутренней стороне 105 километра МКАД иномарка Hyundai врезалась в грузовую машину. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
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Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 105 километра МКАД произошло столкновение Hyundai и грузового автомобиля», — отметили в ведомстве.
Водитель и четыре пассажира иномарки пострадали. Врачи увезли с места аварии трех человек.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Из-за аварии перекрыли две полосы из пяти, движение там затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.
ДТП
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