Фура и иномарка столкнулись на МКАД | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 22:09 Фура и иномарка столкнулись на МКАД Последствия столкновения грузовика и иномарки на МКАД сняли на видео

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На внутренней стороне 105 километра МКАД иномарка Hyundai врезалась в грузовую машину. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

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Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 105 километра МКАД произошло столкновение Hyundai и грузового автомобиля», — отметили в ведомстве.

Водитель и четыре пассажира иномарки пострадали. Врачи увезли с места аварии трех человек.

Из-за аварии перекрыли две полосы из пяти, движение там затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.