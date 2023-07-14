Москва 14 июля 2023, 18:37 Фотовыставку в честь новых православных приходов открыли в Москве Фотовыставку «Храму быть: Москва строит святыни и хранит традиции» открыли в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу на Гоголевском бульваре начала работать фотовыставка «Храму быть: Москва созидает святыни и хранит традиции». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие приурочено к празднованию 1035-летия Крещения Руси и Дня города, чтобы информационно поддержать проект Русской Православной Церкви по строительству в Москве храмов, популяризации и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей населения.

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Фотовыставка познакомит жителей столицы с разнообразием архитектуры новых церковных ансамблей, возрождением Москвы Златоглавой и меняющимся ландшафтом города.

Во время открытия выставки куратор городской благотворительной программы строительства православных храмов Владимир Ресин рассказал о достигнутых целях по программе «200 храмов» за 13 лет. По его словам, отметку 200 уже перешагнули, а название носило символический характер. Он также выразил мнение, что Москва сегодня занимает одно из первых мест в мире по комфортности проживания.

Ранее жителям столицы рассказали, что на Московском урбанфоруме откроют шесть тематических зон на выставке «Станция Манеж».