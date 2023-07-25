Москва 25 июля 2023, 09:35 Фотовыставку о работе НКО открыли на Рождественском бульваре в Москве Фотовыставку о волонтерах Москвы открыли на Рождественском бульваре Сайт мэра и правительства Москвы

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Фотовыставку «Город неравнодушных. Наставники» развернули на Рождественском бульваре. Под открытым небом для горожан разместили фотографии сотрудников столичных некоммерческих организаций с их командами и подопечными. Это 18 НКО, которые победили в конкурсе сети коворкинг-центров, сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В рамках экспозиции они представили свои истории об опыте наставничества.

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«В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО — лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтеры благотворительных фондов. Победителей выбирали зрители и эксперты — более 57,5 тысячи москвичей оставили свой голос за понравившуюся историю на сайте», — сказала она.

Фотосессия прошла в живописных местах ВДНХ. Представители организаций позировали со своими командами и подопечными. Сотрудники патриотических и спортивных объединений надели парадную форму, а зоозащитники привели любимых питомцев.

Ранее фотовыставку в честь новых православных приходов открыли в Москве.