Москва 25 июля 2023, 13:45 Фотовыставку детских рисунков «Москва — яркими красками» открыли в столице Жителей столицы пригласили на фотовыставку детских рисунков «Москва — яркими красками» Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре города 24 июля заработала фотовыставка юных художников «Москва — яркими красками». В экспозиции представлено 28 картин о работе сотрудников столичного правительства, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Детские работы рассказывают о ежедневном труде сотрудников московского правительства, который меняет город к лучшему. Гостям предлагают увидеть глазами детей деятельность столичных ведомств и организаций, а также посмотреть фотоснимки самих авторов и героев картин.

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По словам замначальника управления госслужбы и кадров правительства Москвы Полины Логиновой, выставку организовали, чтобы показать работу своих сотрудников сквозь призму детского взгляда и подчеркнуть, сколько сил, времени и заботы они вкладывают в свое дело.

До 14 августа фотовыставка будет открыта в Климентовском переулке, а затем ее переместят на Рождественский бульвар и оставят там до конца лета. На рисунках изображены аналитики, дизайнеры, библиотекари, экологи, научные сотрудники, пожарные, строители и другие специалисты.

Ранее фотовыставку о волонтерах Москвы открыли на Рождественском бульваре. Под открытым небом для горожан разместили фотографии сотрудников столичных некоммерческих организаций с их командами и подопечными.