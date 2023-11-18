Москва 18 ноября 2023, 15:53 Фотовыставка «Удивительные уголки России» открылась на автовокзалах Москвы Дептранс Москвы: на двух автовокзалах открылась фотовыставка с пейзажами Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

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Фотовыставка «Удивительные уголки России» открылась на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота» в Москве. В экспозицию включили пейзажные снимки российских городов, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жители и гости столицы увидят на фотографиях не только городские пейзажи, но и различные достопримечательности, астрономические явления. Снимки сделали во время ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна».

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«Мы тесно сотрудничаем уже давно и подготовили много интересных проектов. Совсем недавно открывали сразу две выставки в метро — „Многонациональная Россия“ и „Россия в лицах“. Благодарим коллег за совместную работу», — сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.

Скоро в столице откроется экспозиция «Медицина пушкинской поры», посетителей которой познакомят с редкими научными трудами, инструментами и портретами первой половины XIX века.