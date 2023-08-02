Москва 02 августа 2023, 13:20 Фотовыставка о программе «Мой район» открылась в московском метро Фотовыставка в честь пятилетия программы «Мой район» открылась в московском метро Сайт мэра и правительства Москвы

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На станции метро «Выставочная» открылась экспозиция фотографий «Пять лет с программой „Мой район“». Каждый снимок посвящен знаковым местам Москвы, обновленным или созданным благодаря программе. Подробнее о фотовыставке рассказали на сайте главы города.

В пресс-службе мэрии отметили, что программа «Мой район» подарила жителям столицы новые достопримечательности в шаговой доступности. Так, на пустующих или заброшенных территориях за пять лет построили парки «Ходынское поле» и «Пальмира». А многим важным объектам подарили новую жизнь. Среди них «Кусково», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино».

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Еще на выставке отдельный стенд занимают снимки, посвященные проектам «Проектируем район» и «Питомцы в Москве». В рамках программы «Мой район» городские власти меняют инфраструктуру столицы, чтобы сделать ее более комфортной для домашних животных. Устаревшие площадки ремонтируют, чтобы питомцы и их хозяева могли вести активный и безопасный образ жизни.

Посмотреть на представленные фотографии можно с 1 по 15 августа, вход на выставку свободный.

Ранее жителям и гостям столицы анонсировали Восьмой ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music 2023, который пройдет в парке «Фили» со 2 августа по 2 сентября.