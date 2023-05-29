Москва 29 мая 2023, 20:15 Фототур с посещением дома по реновации прошел для участников конкурса «Планета Москва» Левкин: Юбилейный фотоконкурс «Планета Москва» открылся фототуром на дом по реновации Фото: freepik.com

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Фотоконкурс «Планета Москва» стартовал с фототура, во время которого участники посетили реновационную новостройку. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

В Москве прошел первый в 2023 году фототур для участников десятого конкурса городской фотографии «Планета Москва». Фотографы смогли посетить новый дом в Щукине, возведенный по реновации. По словам Левкина, конкурсанты посмотрели односекционную жилую новостройку с благоустроенной территорией, откуда виден Щукинский лесопарк.

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Во время проведения фотоконкурса состоятся еще пять фототуров на знаковые здания города, один из которых — объект ГК «Галс-Девелопмент» — МФК «Искра-Парк», ставший по традиции партнером фотоконкурса.

«Благодаря фототурам участники конкурса получают возможность увидеть Москву с другого ракурса и запечатлеть градостроительные изменения столицы и красоту нашего города. Уникальные фототуры на видовые точки города — полюбившаяся фотографами традиция, после каждой такой встречи они присылают лучшие свои работы на конкурс», — отметил Левкин.

Конкурс состоит из четырех номинаций, в каждой из которых работы участников оценят члены профессионального жюри и эксперты Союза журналистов России. Победителя в номинации «Народное голосование» определят подписчики официальных страниц департамента в социальных сетях.

Для участия в конкурсе любой желающий до 30 июня может прислать не больше трех работ в каждой номинации на электронную почту: dgp.mos@yandex.ru.

Ранее продлили до 9 июня прием заявок на участие в конкурсе лучших строительных проектов Москвы.