Москва 15 июля 2023, 16:44 Фонды Главархива Москвы получили 80 любительских пленок 1990-2000 годов Московский Главархив получил 80 любительских фотопленок конца 1990-х — начала 2000-х годов Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря акции «Московская фотолетопись» фонды Главархива запулучили новые фотоматериалы любительской съемки. Это примерно 80 цветных пленок и негативов конца 1990-х — начала 2000-х годов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Большую часть коллекции составляют видовые и жанровые снимки — например, фотографии, сделанные во время путешествий по Москве и Санкт-Петербургу, Казани, Волгограду, Карелии, Крыму и другим местам и городам России», — уточнили в пресс-службе.

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На одном из снимков можно увидеть самарский памятник Василию Чапаеву, на другом запечатлен дом Крупиновых, расположенный на улице Андрея Рублева в Городце. Кроме того, представлены фотографии, на которых засняты члены семьи Екатерины Фадеенковой, предоставившей снимки Главархиву, в домашнем антураже, во время застолья и свадебного торжества.

На кадрах фото 2000-х изображена невеста в белом платье, на другом снимке — молодожены у «Цветочных часов» на Поклонной горе. Такими иллюстрациями повседневной жизни москвичей можно дополнить имеющийся архив жанровых фотоснимков.

Ранее жителям столицы предложили выбрать победителей фотоконкурса «Планета Москва».