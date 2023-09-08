Москва 08 сентября 2023, 13:37 ФОК с двумя бассейнами возведут на месте долгостроя на северо-востоке Москвы ФОК с двумя бассейнами на месте долгострая появится в Бибиреве в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе столицы планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Спортивный объект появится на месте долгостроя, сообщил начальник московской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Недостроенные объекты представляют собой брошенные строительные объекты, работы по возведению которых по тем или иным причинам были приостановлены. Такие территории выключены из городской инфраструктуры, они простаивают и не используются», — уточнил он.

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Бобров отметил, что заброшенные объекты сносят, если они опасны или их нельзя восстановить. В других случаях сооружения могут достроить и открыть в них помещения для пользы жителей.

Глава Госинспекции привел пример со строительством ФОКа в Бибиреве на месте котлована. По его словам, там хотели возвести многоэтажный гараж-стоянку, но проект не удалось завершить, работы прекратили на этапе разработки котлована.

Жители неоднократно жаловались на заброшенную стройку. В итоге на участке решили возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, площадь которого составит 6,3 тысячи квадратных метров. Для этих целей в 2021 году застройщику без аукциона выделили более 0,3 гектара земли, добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее москвичам сообщили, что в Юго-Восточном округе столицы в следующем году планируют открыть футбольную и волейбольную школы. Это будет трехэтажный ФОК с многофункциональными залами для занятий.