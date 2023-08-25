Москва 25 августа 2023, 19:06 ФОК с двумя бассейнами появится в Зеленограде в 2024 году Глава департамента Загрутдинов: в Зеленограде построят ФОК с двумя бассейнами Сайт мэра и правительства Москвы

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В Зеленограде планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Горизонт». Спотобъект введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Завершены монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных инженерных сетей, завершается кирпичная кладка стен и перегородок», — уточнил он.

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Загрутдинов отметил, что строители также начали работы по чистовой отделке технических помещений будущего ФОКа.

Он добавил, что спорткомплекс появится на улице Середниковская. Это будет трехэтажное здание площадью четыре тысячи квадратных метров. В нем обустроят два бассейна — на восемь дорожек и малый. Также в ФОКе возведут тренажерный зал, административные помещения и буфет. Комплекс смогут посещать до 1050 человек в сутки.

На прилегающей территории выполнят работы по благоустройству, а также сделают автостоянку на 17 машин.

Ранее в Москомэкспертизе сообщили, что в Пресненском районе Москвы построят еще один детский сад. Проект строительства дошкольного учреждения на 225 воспитанников уже одобрили.