Москва 27 июля 2023, 14:34 ФОК с двумя бассейнами откроют в московском районе Бибирево в этом году

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В Москве в районе Бибирево в текущем году откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Баланс». Такой информацией поделился глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

На данный момент работы завершились на 70%. Сейчас специалисты занимаются устройством инженерных систем, проводят чистовую отделку и благоустройство прилегающих территорий.

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Площадь здания составляет 4200 квадратных метров. Оно состоит из двух этажей и включает в себя бассейн длиной в 25 метров для взрослых и бассейн для детей, а также тренажерный зал.