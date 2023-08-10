Москва 10 августа 2023, 13:33 ФОК с бассейном в школе-интернате № 1 в Москве построили на 75% Бочкарев: ФОК с бассейном в школе-интернате № 1 на северо-востоке Москвы построили на 75% Фото: Stroi.mos.ru

Читать 360tv в

В Северо-Восточном округе столицы физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых построили на 75%. Все работы проведут за счет бюджета города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Данный ФОК по праву можно назвать уникальным сооружением, поскольку он возводится на территории единственной столичной школы-интерната, где проходят обучение дети с разными категориями слепоты», — уточнил он.

Реклама

В четырехэтажном здании, площадь которого превысила пять тысяч квадратных метров, появится 25-метровый бассейн на четыре дорожки с трибунами на 70 человек, универсальный игровой и тренажерный залы, массажный кабинет, медпункт, соляная пещера и зимний сад.

Заммэра отметил, что рабочие приступили к отделочным и фасадным работам, а также к монтажу инженерных систем.

По его словам, после открытия ФОКа с бассейном в Алексеевском районе на улице 3-я Мытищинская ученики смогут сразу после уроков заниматься в спортивно-оздоровительных секциях. Для этого оборудовали крытый переход в существующий учебный корпус на втором этаже.

Ранее жителям столицы сообщили, что деловой центр в виде красной призмы построят на юго-востоке Москвы. Общая площадь 10-этажного комплекса составит 16,4 тысячи квадратных метров.