Москва 30 мая 2023, 17:28 ФОК с бассейном почти достроили в районе Перово Заммэра Бочкарев: рабочие достраивают ФОК с бассейном в районе Перово Фото: freepik.com

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На территории района Перово практически завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Специалисты заканчивают возводить ФОК площадью 12,6 тысячи «квадратов» на Перовской улице.

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«Сейчас проводят фасадные работы, внутреннюю отделку, благоустройство территории», — уточнил Бочкарев.

Кроме того, инвестор на этом же участке построит девятиэтажное административное здание. На трех первых этажах разместят закрытую парковку на 75 машино-мест.

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в ФОКе оборудуют бассейн, тренажерный зал, залы для групповых занятий спортом, помещения свободного назначения и административные.

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что инвестор почти достроил бизнес-центр в Бутырском районе.