Москва 26 августа 2023, 09:52 ФОК появится вместо долгостроя на юге Москвы Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бирюлеве Западном в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Южном округе в Западном Бирюлеве планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Пока на месте будущего комплекса находится недостроенный объект, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, строительство будут вести на улице Медынская. На участке в 0,73 гектара расположено недостроенное сооружение, площадь которого составила 1,4 тысячи квадратных метров.

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Его достроят? и в здании разместят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью примерно в две тысячи «квадратов».

Пятова добавила, что новый ФОК будет востребован среди местных жителей. При этом глава комитета отметила, что при развитии инфраструктуры во всех районах упор делают на строительство социальных объектов, которые будут доступны всему населению, проживающему в округе.

Ранее глава департамента Рафик Загрутдинов сообщил, что в Зеленограде планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс «Горизонт». Споhтобъект введут в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас он уже готов на 30%.