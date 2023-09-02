Москва 02 сентября 2023, 14:37 Флагманский центр Филатовской больницы начал проводить открытые экскурсии Мэр Собянин: флагманский центр в Филатовской больнице начал открытые экскурсии Сайт мэра и правительства Москвы

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Флагманский центр Филатовской больницы пустил посетителей познакомиться с новейшим оборудованием и оценить труды по обновлению московской системы здравоохранения на своих открытых экскурсиях. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Экскурсоводы 2 и 3 сентября будут показывать всем желающим гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолет санавиации и машины скорой помощи. Проходить экскурсии можно с полудня до шести вечера.

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Как рассказал Сергей Собянин, первыми флагманский центр оценили ученики медицинских классов столичных школ.

«Строительство шло около трех лет. Совсем скоро здесь начнут принимать пациентов. Медучреждение станет третьим открытым в столице центром для оказания экстренной помощи, работающим по новому стандарту», — добавил мэр.

Ранее для терапевтов столичных флагманских центров провели программу повышения квалификации.