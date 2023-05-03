03 мая 2023, 17:05
Флагманский центр Боткинской больницы достроят до конца года
Мэр Собянин: флагманский центр больницы имени Боткина в Москве откроют в 2023 году
В Москве в 2023 году планируют достроить флагманский центр Боткинской больницы, а также реконструировать два ее корпуса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В российской столице продолжают обновлять Боткинскую больницу. Ее комплексная модернизация стартовала в 2015 году.
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За это время открыли региональный сосудистый центр, а также офтальмологический и межокружной нефрологический.
После капитального ремонта в 20-м корпусе заработает городской урологический центр — он станет ведущим профильным медучреждением Москвы. В больнице построят семь операционных, в том числе роботизированных. Для пациентов оборудуют комфортные палаты.
«Практически готов и новый флагманский центр столицы, где будут оказывать не только экстренную, но и плановую помощь. Экстренных пациентов смогут доставлять на вертолетах — посадочная площадка будет на крыше», — добавил Собянин.
Центр оснастят современным медицинским оборудованием, в нем сделают девять разнопрофильных операционных. Врачи смогут за сутки принимать примерно 200 человек, нуждающихся в экстренной помощи.
В этом году завершатся реконструкционные работы девятого хирургического корпуса, а в 2024-м достроят еще три корпуса.
Больницы
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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