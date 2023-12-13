13 декабря 2023, 16:23
Флагманский центр Боткинской больницы открыли в Москве
Мэр Москвы Собянин открыл флагманский центр Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина и созданный на ее базе урологический центр. Об этом сообщило АГН «Москва».
«Сегодня запускаем сразу два медицинских центра. Оба они на территории Боткинской больницы. Это флагманский центр, который будет, в основном, работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи, на неотложных пациентов», — рассказал глава города.
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Собянин подчеркнул, что открытие этих медучреждений улучшит качество обслуживания больных. Кроме этого, он отметил, что лечение в урологическом центре будет доступно не только для москвичей, но и для пациентов из регионов.
Кроме того, роботические программы, которые развивают в центре, могут включить в программу ОМС. В 2024 году к существующим четырем таким системам поступят еще семь.
С 23 по 29 ноября в Боткинской больнице прошли экскурсии. Гости увидели выставку медицинской формы и сделали снимки в фотозоне.
Здравоохранение
Сергей Собянин
Москва 2023
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