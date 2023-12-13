Москва 13 декабря 2023, 16:23 Флагманский центр Боткинской больницы открыли в Москве Мэр Москвы Собянин открыл флагманский центр Боткинской больницы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина и созданный на ее базе урологический центр. Об этом сообщило АГН «Москва».

«Сегодня запускаем сразу два медицинских центра. Оба они на территории Боткинской больницы. Это флагманский центр, который будет, в основном, работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи, на неотложных пациентов», — рассказал глава города.

Реклама

Собянин подчеркнул, что открытие этих медучреждений улучшит качество обслуживания больных. Кроме этого, он отметил, что лечение в урологическом центре будет доступно не только для москвичей, но и для пациентов из регионов.

Кроме того, роботические программы, которые развивают в центре, могут включить в программу ОМС. В 2024 году к существующим четырем таким системам поступят еще семь.

С 23 по 29 ноября в Боткинской больнице прошли экскурсии. Гости увидели выставку медицинской формы и сделали снимки в фотозоне.