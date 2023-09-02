Москва 02 сентября 2023, 16:56 Флагманский центр Боткинской больницы откроется уже в этом году Мэр Собянин: в 2023 году откроется флагманский центр Боткинской больницы Сайт мэра и правительства Москвы

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В 2023 году состоится открытие флагманского центра Боткинской больницы. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как поделился глава города, семиэтажный корпус на 94 койки сможет принимать до 200 экстренных пациентов в сутки. Тринадцать мест отведено под реанимацию, еще девять — на разнопрофильные операционные.

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«Оказание медицинской помощи будет организовано по принципу „врач к пациенту“: все процедуры, диагностические исследования и консультации, которые могут быть выполнены в мобильном режиме, будут проводиться непосредственно у койки пациента», — рассказал Собянин.

По его словам, больных будут распределять по степени необходимости срочного вмешательства.

Ранее во флагманском центре Филевской больницы начали проводить открытые экскурсии.