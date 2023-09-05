Москва 05 сентября 2023, 16:41 Флагманский центр больницы имени Филатова открыли в Москве Мэр Москвы Собянин: в ГКБ № 15 имени Филатова открыли третий флагманский центр Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице состоялось открытие флагманского центра больницы имени Филатова. Он будет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В новом флагмане развернуто девять операционных, в том числе уникальная гибридная, приемное отделение с зоной триаж, диагностические блоки и палатно-диагностическое отделение, эндоскопическое отделение, блок для лабораторных исследований», — уточнил он.

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Глава города отметил, что в здании установили современное оборудование, обустроили специальные помещения для родных и близких пациентов. На территории есть вертолетная площадка, а также отапливаемый тамбур, через который будут перемещать людей из санитарного транспорта.

Флагманский центр будет работать по принципу «цифрового госпиталя» с ведением в электронном виде медицинской документации. Это позволит медикам круглосуточно иметь онлайн-доступ к данным, в том числе через планшеты.

Мэр добавил, что сейчас пациентов принимают в трех новых флагманских центрах. Еще в трех идет строительство. Параллельно специалисты проводят работы по реконструкции 12 существующих приемных отделений городских больниц. После этого они перейдут на новый стандарт экстренной помощи.

Ранее жителям столицы сообщили, что Москва проведет клинические испытания медицинских сервисов ИИ стран ЕАЭС. Благодаря этому удастся быстрее внедрить новые технологии в медицинскую практику.