Москва 12 апреля 2023, 18:03 Флагманские центры больниц Москвы провели почти 80 тысяч исследований Заммэра Ракова: флагманские центры больниц Москвы провели почти 80 тысяч исследований Pxhere

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В 2023 году в Москве заработали два флагманских центра столичных больниц. За это время в них провели более 80 тысяч исследований, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что во флагманских центрах в общей сложности установили почти 3,5 тысячи единиц. Там есть и высокотехнологичные аппараты, которые позволяют хирургам, нейрохирургам и другим специалистам проводить сложнейшие операции и высокоточную диагностику.

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«Для этого в каждом центре установлены КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентген-аппараты и другое. С их помощью специалисты провели уже почти 80 тысяч исследований», — сказала Ракова.

Сейчас в Москве работают два таких центра: в ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Они оказывают экстренную помощь в соответствии с новыми, современными стандартами. Можно сказать, что их оснастили «космическим оборудованием», добавила она.