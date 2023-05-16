16 мая 2023, 17:55
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе
Заммэра Бочкарев: ФОК с бассейнами появится в Останкинском районе
В Северо-Восточном административном округ российской столицы построят спортивный объект с четырехэтажным гаражом на 297 машино-мест. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
На улице 1-я Останкинская появится пятиэтажное здание, площадь которого составит 20,4 тысячи «квадратов». Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс с залами, бассейнами, фитнес-центрами. Также там разместятся постоянные или временные гаражи с автостоянками. Уже заключили договор аренды.
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Прямоугольный объект будет состоять из двух равных по площади частей: ФОК и гараж. В спорткомплексе обустроят четыре крытых бассейна, еще три — под открытым небом.
«Кроме того, здесь разместят тренажерный зал с панорамным остеклением, студию единоборств, залы групповых программ для подростковых и взрослых занятий, детский клуб, SPA-комплекс с разными видами бань», — уточнил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Спортивный комплекс смогут посещать люди всех возрастов и с разным уровнем физподготовки.
Ранее власти сообщили, что монтаж конструкций четырех домов и детсада в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» завершился.
Строительство
Недвижимость
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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