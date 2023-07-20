20 июля 2023, 13:46
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на востоке Москвы
Москомархитектуры: физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Вешняки
Участок в полгектара в Вешняках одобрили для постройки спортивного объекта. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Высота строения будет не более 25 метров, или четырех этажей. Здание примерно в восемь тысяч квадратных метров возведет инвестор, победивший на торгах. Также ему будет необходимо благоустроить территорию вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса и организовать удобный подъезд на автотранспорте.
Комплекс разместится в глубине жилой застройки и станет центральной частью спортивной инфраструктуры района. Кроме того, подобные объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов.
Юлиана Княжевская
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об итогах реконструкции ледового дворца в Сокольниках: спортивный объект с двумя ледовыми аренами, спортзалом для хоккеистов, залом для мини-футбола и шашечно-шахматную секцию оснастили по последнему слову техники, а также озеленили и обустроили территорию вокруг дворца.
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