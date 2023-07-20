Москва 20 июля 2023, 13:46 Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на востоке Москвы Москомархитектуры: физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Вешняки Freepik

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Участок в полгектара в Вешняках одобрили для постройки спортивного объекта. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Высота строения будет не более 25 метров, или четырех этажей. Здание примерно в восемь тысяч квадратных метров возведет инвестор, победивший на торгах. Также ему будет необходимо благоустроить территорию вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса и организовать удобный подъезд на автотранспорте.

Комплекс разместится в глубине жилой застройки и станет центральной частью спортивной инфраструктуры района. Кроме того, подобные объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов. Юлиана Княжевская

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