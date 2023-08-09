Москва 09 августа 2023, 16:54 Физкультурно-оздоровительный комплекс на севере Москвы заработал после реконструкции Мосгосстройнадзор: в районе Западное Дегунино после реконструкции открылся ФОК с бассейном Сайт мэра и правительства Москвы

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Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном открыли после реконструкции в столичном районе Западное Дегунино. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В ходе реконструкции не только увеличилась общая площадь ФОКа с 1,8 до 3,5 тысячи квадратных метров, но и изменилась этажность здания с двух до трех этажей за счет возведения дополнительных перекрытий и изменения высоты технического пространства под крышей. Игорь Войстратенко Председатель Мосгосстройнадзора

Реконструкцию ФОКа выполнили за счет внебюджетных средств. Комплекс на улице Ивана Сусанина, дом 1/1, строение 1, помимо бассейна, включил тренажерный зал, зоны для групповых занятий, спа-комплекс, медицинские, административные и технические помещения, а также фитнес-бар.

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Войстратенко отметил, что контрольно-надзорные мероприятия проводили на всех этапах реконструкции ФОКа. Инспекторы ведомства организовали две выездные проверки для оценки работ и материалов согласно требованиям проектной документации.

Ранее Москомэкспертиза согласовала строительство ФОК с бассейнами в Алексеевском районе столицы.