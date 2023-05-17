Москва 17 мая 2023, 12:33 Финансовую поддержку для помощи СВО получат 42 некоммерческие организации в Москве Заммэра Москвы Ракова: в столице подвели итоги конкурса грантов по соцподдержке СВО Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице подвели итоги конкурса грантов по соцподдержке некоммерческих организаций (НКО). Финансовую поддержку на реализацию своих проектов получат 42 участника. Их деятельность направлена на помощь военным и семьям, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«При выявлении победителей специалисты обращали внимание на наличие у НКО опыта успешной работы и апробированных методик и программ, учитывали востребованность предлагаемых услуг у участников СВО и многое другое», — рассказала она.

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Как отметила Ракова, уже с 1 июня этого года финалисты приступят к реализации своих проектов.

Наиболее популярные направления деятельности НКО — «Преодоление» и «Сопричастность». Они будут сопровождать и помогать в реабилитации демобилизованным военным, оказывать психологическую поддержку их семьям. Также участники соберут гуманитарную помощь.

Общий объем финансовой поддержки составил 90 миллионов рублей.

Ранее в Ногинске прошел форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов».