17 мая 2023, 12:33
Финансовую поддержку для помощи СВО получат 42 некоммерческие организации в Москве
Заммэра Москвы Ракова: в столице подвели итоги конкурса грантов по соцподдержке СВО
В столице подвели итоги конкурса грантов по соцподдержке некоммерческих организаций (НКО). Финансовую поддержку на реализацию своих проектов получат 42 участника. Их деятельность направлена на помощь военным и семьям, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«При выявлении победителей специалисты обращали внимание на наличие у НКО опыта успешной работы и апробированных методик и программ, учитывали востребованность предлагаемых услуг у участников СВО и многое другое», — рассказала она.
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Как отметила Ракова, уже с 1 июня этого года финалисты приступят к реализации своих проектов.
Наиболее популярные направления деятельности НКО — «Преодоление» и «Сопричастность». Они будут сопровождать и помогать в реабилитации демобилизованным военным, оказывать психологическую поддержку их семьям. Также участники соберут гуманитарную помощь.
Общий объем финансовой поддержки составил 90 миллионов рублей.
Ранее в Ногинске прошел форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов».
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