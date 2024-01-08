Москва 08 января 2024, 08:53 Финал морозной серии. Москвичам рассказали о погоде в понедельник Синоптик Леус: в Москве 8 января похолодает до -16 градусов и пройдет снег РИА «Новости»

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Волна крепких морозов в Москве потихоньку сбавляет обороты. Синоптики спрогнозировали 8 января до -16 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием гребня антициклона. Он сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что поздним вечером с севера придет теплый атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде снега.

Он добавил, что в Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -14…-16 градусов. Ночью похолодает до -17…-15 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -13 до -18 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -23 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на 4 января в Москве столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это самая холодная ночь за последние 42 года.