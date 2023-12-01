Москва 01 декабря 2023, 13:01 Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в «Лужниках» в Москве Мэр Москвы Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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В международном центре самбо, который находится в «Лужниках», 2 декабря проведут финал Континентальной лиги дзюдо. Это один из самых ожидаемых турниров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что для посетителей подготовили масштабную программу, которая включает игры и конкурсы.

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Мэр напомнил, что открытие международного центра самбо и международного центра бокса состоялось осенью прошлого года. За это время там провели крупные турниры. В частности, Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Черникова, Всероссийские соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Лагутина среди подростков 15-16 лет.

Собянин добавил, что в сентябре 2024-го в Москве планируют организовать старты первых Всемирных игр дружбы.

На днях две спортсменки из Химок выиграли медали на чемпионате России по дзюдо. Девушки соревновались в возрастной категории до 21 года.