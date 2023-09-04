Москва 04 сентября 2023, 18:59 Филиал колледжа информационных технологий построят на севере Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: филиал IT-колледжа построят на севере столицы https://stroi.mos.ru/

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На территории жилого комплекса на севере столицы построят филиал колледжа информационных технологий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый филиал рассчитан на одновременное обучение 400 студентов. Пространство будет отвечать всем требованиям к организации инновационных пространств для будущих IT-специалистов. Андрей Бочкарев

По его словам, здесь будут проводить занятия по информационным технологиям, разработке игр, маркетингу и коммерции, дизайну, кинопроизводству, информационной безопасности и системному администрированию.

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Филиал колледжа откроют на первых трех этажах одного из корпусов жилого комплекса D1, который начала разрабатывать MR Group. Общая площадь нового образовательного объекта составит более тысячи квадратных метров. Открытие филиала запланировали на сентябрь 2024 года.

Оператором нового филиала выступит коммерческий колледж информационных технологий IThub.

Жилой комплекс D1 на Дмитровском шоссе, дом 1, уже заселили. В него вошло три корпуса общей площадью 117 тысяч квадратных метров. В комплексе предусмотрели подземный паркинг на 490 машин, а также спортивную и игровую площадки. На первых этажах домов разместили супермаркеты, кафе, салоны красоты, фитнес-центр и другие объекты социально-бытовой и коммерческой инфраструктуры.

Ранее агрокластер с новым оснащением открыли при колледже имени Козлова в Коломне.